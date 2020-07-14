Санкт-Петербург, , 09:50 — REGNUM В Василеостровском районе Санкт-Петербурга группа нетрезвых мужчин напугала жителей стреляя из травматического пистолета. Об этом 14 июля сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сообщение о стрельбе во дворе дома 82 по Большому проспекту Васильевского Острова поступило в дежурную часть 13 июля. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали находящихся в состоянии алкогольного опьянения четверых мужчин в возрасте от 30 до 36 лет.

«Самый старший из задержанных пояснил, что совершил несколько выстрелов из травматического пистолета вверх», — уточнили в ведомстве.

Травматический пистолет изъят, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.