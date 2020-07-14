Воронеж, , 09:22 — REGNUM Уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ («Халатность») возбуждено Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области в связи с нарушениями при закупке жилья для детей-сирот. Об этом сообщили 13 июля в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Предварительно следствием установлено, что сотрудниками департамента социальной защиты и правительства Воронежской области не были приняты меры по обеспечению детей-сирот жильём, положенным им по закону, в частности, аукционы по закупке квартир не проводились.

«В результате за истекший период 2020 года не было приобретено ни одной квартиры для указанной категории граждан, что повлекло существенное нарушение их прав и законных интересов», — уточнили в СК.

Отметим, что 13 июля губернатор Воронежской области Александр Гусев поручил до конца недели разработать проведения торгов и получения квартир для сирот, он также поручил через неделю предоставить анализ рыночной цены на квартиры и фонда сдаваемого жилья, подходящего под критерии.