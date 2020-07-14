Кемерово, , 09:16 — REGNUM За шесть месяцев с начала года в Кемеровской области произошло 286 наездов на пешеходов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, в результате 34 человека погибли, ещё 260 получили различные травмы.

«По вине нетрезвых водителей зарегистрировано 96 ДТП, в которых 32 человека погибли, 142 получили травмы», — отметили в ведомстве.

При этом всего за январь-июнь 2020 года сотрудники ГИБДД выявили почти 5,3 тыс. водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Киселёвске пьяный 29-летний водитель без прав насмерть задавил двух пешеходов, переходивших дорогу по «зебре». Выяснилось, что ранее его не раз привлекали за езду в состояние алкогольного опьянения. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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