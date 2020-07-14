Хабаровск, , 09:12 — REGNUM Мэр Хабаровска Сергей Кравчук высказал мнение, впервые с момента ареста губернатора Сергея Фургала, о прошедших акциях протеста в городе.

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«Такие митинги в городе не нужны. Они противозаконны и пагубно влияют на здоровье всех тех, кто принимает в них участие. Хорошо, если там не было больных, но я в этом не уверен. Поэтому это всё называется «лишь бы я, а остальные не волнуют». Между тем есть законные способы, через которые можно выражать свои протесты и доносить до власти свои пожелания. А то, что происходит сейчас — это неразумно и губительно, в первую очередь для своего здоровья», — цитирует городского главу портал DVhab.

Как сообщало ИА REGNUM, Хабаровский край лихорадит уже несколько дней — люди не успокаиваются из-за ареста Сергея Фургала, продолжают выходить на протестные акции на улицы городов, особенно массово — в Хабаровске.

Власти региона обеспокоены возросшим числом новых случаев заражения коронавирусом. Вполне возможно, что в регионе введут ЧС. За минувшие сутки выявлен 121 новый носитель коронавируса.

Мэр Комсомольска Александр Жорник отложил свой отпуск в связи с протестами в городе.