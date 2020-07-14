Могадишо, , 09:11 — REGNUM В Могадишо было совершено покушение на главнокомандующего вооружёнными силами Сомали генерала Одава Юсуфа Рагеха. Об этом передаёт ВВС Somalia.

По словам очевидцев, террорист-смертник был нацелен на автомобиль в конвое главнокомандующего. Нападение произошло недалеко от военного лагеря Гордон в понедельник, 13 июля.

Глава сухопутных войск генерал Одава Юсуф прибыл из штаба сухопутных войск министерства обороны в Могадишо. Юсуф остался невредимым.

Пока ни одна группировка не взяла ответственность за это нападение, однако исламистская группировка «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ранее совершала нападения на правительственных чиновников в стране.