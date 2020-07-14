Омск, , 09:01 — REGNUM Уголовные дела по фактам несчастных случаев на воде возбуждены в Омске, сообщили ИА REGNUM 14 июля в областном следственном управлении СКР.

Днём 13 июля в реке Иртыш в районе посёлка Крутая Горка утонула 15-летняя девочка. В этот же день в Омске в районе ул. Ч. Валиханова в реке Иртыш утонула 15-летняя школьница. Уголовные дела возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

По предварительным данным, у пос. Крутая Горка 15-летняя девочка купалась в Иртыше вместе с 17-летним братом. Они начали тонуть. Отдыхавший на берегу парень смог спасти 17-летнего подростка. Когда из воды достали девочку, она была уже мертва.

Ещё одна трагедия произошла в Омске. 15-летняя девочка вместе с 23-летней сестрой и её сожителем пришли купаться на Иртыш. Девочка не умела плавать, но зашла в воду вместе с сестрой. Их начало затягивать течением на глубину. Сожитель смог спасти старшую сестру. Девочку не смогли вытащить из воды, её тело ищут водолазы.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл обнаружено тело восьмилетней девочки, которая утонула 6 июля 2020 года.

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