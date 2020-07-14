Ростов-на-Дону, , 08:52 — REGNUM Четыре человека пострадали в ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 14 июля.

Авария произошла в 4:15 мск на трассе Волгоград — Каменск. По предварительной версии произошедшего, водитель Ford Explorer при совершении обгона не справился с управлением, автомобиль занесло, и он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем скорой помощи УАЗ. По имеющимся данным, автомобиль принадлежит станции скорой помощи центральной райбольницы Белокалитвинского района.

В результате ДТП пострадали водители Ford Explorer и УАЗ, а также две пассажирки — по предварительной информации, сотрудники медчасти. Сотрудники дорожной полиции восстанавливают картину произошедшего.