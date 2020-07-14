Петропавловск-Камчатский, , 08:48 — REGNUM На Камчатке завершилось извержение самого высокого действующего исполина Евразии — Ключевского, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) региона.

Читайте также: На Камчатке остановили операцию по спасению туриста на вулкане Ключевском

Активное извержение вулкана началось в ноября 2019 года. С 3 июля температура термальной аномалии резко упала и продолжает снижаться.

«Вероятно, 3 июля можно считать окончанием извержения вулкана. Активность вулкана продолжается, и опасность пепловых взрывов сохраняется», — уточнили в KVERT.

Вулкан Ключевской сохраняет умеренную активность

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке активность Ключевского не позволяет спасателям добраться до пострадавшего на вулкане туриста. Спасательную операцию решили приостановить.