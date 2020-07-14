Ульяновск, , 08:38 — REGNUM В Ульяновской области сотрудники УФСБ провели обыски в региональном управлении Федеральной налоговой службы, был допрошен руководитель ведомства, пишет «Коммерсант».

Отмечается, что правоохранители допрашивали главу УФНС по Ульяновской области и его заместителя, которую, по сведениям издания, проверяют на возможное злоупотребление должностными полномочиями.

Внимание силовиков может быть связано с работой отдела по работе с крупнейшими налогоплательщиками. По неофициальной информации, речь может идти о незаконном доначислении налогов.

Ранее в местной прессе сообщили об обысках в управлении ФНС по Ульяновской области, которые прошли 9 июля.