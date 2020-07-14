Улан-Удэ, , 08:33 — REGNUM Авария на мосту в Улан-Удэ спровоцировала многокилометровую пробку, из-за которой множество местных жителей опоздали на работу. Около шести часов утра водитель автомобиля «Ниссан», не справившись с управлением, врезался в дорожное ограждение на въезде в Селенгинский мост.

По данным «Байкал-Daily», в результате водитель и трое пассажиров с травмами были госпитализированы.

Между тем, разбитая машина перекрыла дорогу в самый час-пик. Из-за чего образовавшаяся пробка растянулась на 7−8 км, в котором некоторые автомобилисты, а также общественный транспорт провели по два часа.

«Муж на работу уехал в 7:30 уехал. В 10 часов утра только до Степной протоки доехал, то есть буквально несколько остановок проехал», — передаёт портал слова горожанки.

Многие пассажиры автобусов, устав стоять в пробке, пошли в сторону центра города пешком. По словам местных жителей, многие водители также едут по обочине.

Добавим, что проблема пробок в этом направлении Улан-Удэ стала хронической. Дело в том, что левобережную часть города, непомерно разросшуюся за последние 15−20 лет с центром и другими частями бурятской столицы связывает единственный мост через Селенгу. Любая авария на этой артерии, таким образом, приводит к коллапсу.

Как сообщало ИА REGNUM, в том числе из-за проблемы пробок Улан-Удэ входит в число российских городов с самой загрязнённой атмосферой.

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