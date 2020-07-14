Екатеринбург, , 08:31 — REGNUM В Екатеринбурге водитель на BMW сбил десятилетнюю девочку, которая ехала по дороге на велосипеде. Об этом сообщили журналистам представители ГИБДД.

Ребёнок пересекал на своём транспорте проезжую часть и в этот момент на него наехала иномарка. С лёгкими травмами её доставили в больницу. По факту аварии идёт проверка.

Также представители ГИБДД призывают родителей следить за своими детьми. В данном случае девочка должна была пересекать проезжую часть не на велосипеде, а на своих ногах. Водителей тоже просят быть бдительнее, учитывая летний период и обилие на дорогах детей, в том числе катающихся на велосипедах, роликах и самокатах.