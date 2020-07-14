Омск, , 08:13 — REGNUM В Омске по материалам, представленным УФСБ России по региону, возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего депутата областного Законодательного собрания, подозреваемого в мошенничестве. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 июля в следственном управлении СКР по Омской области.

По версии следствия, подозреваемый в 2018—2020 гг., используя подложные документы, при исполнении депутатских полномочий похитил бюджетные денежные средства.

Следователи провели обыски по месту работы и жительства подозреваемого. Обстоятельства произошедшего и сумма причинённого ущерба устанавливаются, расследование продолжается. Депутат находится под домашним арестом.

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