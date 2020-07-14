Кемерово, , 08:04 — REGNUM В Кемеровской области с начала сезона более 29,5 тыс. местных жителей обратились за медицинской помощью из-за укусов клещей, что на 2,5 тыс. больше, чем в 2019 году. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В числе пострадавших 6,8 тыс. детей и подростков до 17 лет. Только за минувшую неделю к врачам обратились 441 человек, 72 из которых дети.

Специалисты напоминают, что при присасывании клещей в организм человека могут попасть возбудители таких заболеваний, как клещевой энцефалит, иксодовый клещевой боррелиоз, туляремию и так далее.

«При присасывании одного клеща могут возникать сочетанные заболевания. Вакцины существуют только от клещевого энцефалита и туляремии. Любое присасывание клеща должно вызвать настороженность и стремление вовремя начать профилактику», — отметили в управлении.

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