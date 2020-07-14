Тункинский район, Бурятия, , 07:52 — REGNUM На территории Бурятии пожарные и сотрудники лесной охраны вели работы по тушению пяти лесных пожаров на общей площади 1469 га. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства, огнём охвачены леса в Муйском и Северо-Байкальском районах, а также в Забайкальском Тункинском национальных парках.

Как отмечается, причиной всех возгораний стали грозы. В тушении огня были задействованы более 160 человек и 16 единиц техники. В результате был ликвидирован пожар в Муйском районе, очаг на территории Тункинского нацпарка локализован.

«На утро 14 июля продолжается тушение лесных пожаров в Северо-Байкальском районе, Забайкальском нацпарке и Тункинском нацпарке. Для облёта пожара в Забайкальском нацпарке был задействован вертолёт «Ми-8», — отметили в агентстве.

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