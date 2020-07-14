Екатеринбург, , 07:50 — REGNUM В Екатеринбурге пострадали две пассажирки автобуса, который вечером 13 июля врезался в дерево. Об этом сообщили журналистам представители ГИБДД.

Женщины были доставлены в больницу. Медики оказали им помощь. А по факту аварии идёт проверка. Предстоит установить степень вины водителей «Форда» и «Нефаза».

Стаж автобуса составляет 28 лет. Как сообщало ИА REGNUM, он врезался в дерево, перед этим задев «Форд».

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