Токио, , 07:47 — REGNUM Правительство Японии одобрило выделение 2,2 млрд иен (около $20,5 млн) из резервных фондов для помощи регионам, пострадавших от стихийных бедствий в результате продолжительных ливней, сообщает агентство Kyodo.

Сообщается, что значительная часть выделенных средств пойдет на помощь пострадавшим предприятиям в пострадавших регионах. Также на эти деньги будет закуплена гуманитарная помощь для жителей, оставшихся без домов или средств к существованию.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ поручил правительству разработать комплекс мер по устранению последствий стихийных бедствий. Общий объем средств, которые планируют на это потратить, оценивается в 400 млрд японских иен.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате наводнений и оползней, вызванных сильными ливнями, на юго-западе Японии оказались повреждены 14,8 тысяч жилых домов. Жертвами стихийных бедствий стали 72 человека, еще 13 числятся пропавшими без вести.

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