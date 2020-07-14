Токио, 14 июля 2020, 07:47 — REGNUM Правительство Японии одобрило выделение 2,2 млрд иен (около $20,5 млн) из резервных фондов для помощи регионам, пострадавших от стихийных бедствий в результате продолжительных ливней, сообщает агентство Kyodo.
Сообщается, что значительная часть выделенных средств пойдет на помощь пострадавшим предприятиям в пострадавших регионах. Также на эти деньги будет закуплена гуманитарная помощь для жителей, оставшихся без домов или средств к существованию.
Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ поручил правительству разработать комплекс мер по устранению последствий стихийных бедствий. Общий объем средств, которые планируют на это потратить, оценивается в 400 млрд японских иен.
Как сообщало ИА REGNUM, в результате наводнений и оползней, вызванных сильными ливнями, на юго-западе Японии оказались повреждены 14,8 тысяч жилых домов. Жертвами стихийных бедствий стали 72 человека, еще 13 числятся пропавшими без вести.
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