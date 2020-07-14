Кодинск, Красноярский край, , 07:56 — REGNUM В Красноярском крае окончательно потушили масштабный пожар на складе пиломатериалов вблизи города Кодинск, вспыхнувший вечером 13 июля. Об этом 14 июля сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

«В 10:11 (мест.) 14.07.2020 г. пожар ликвидирован», — говорится в сообщении.

Всего в тушении огня участвовали 72 человека (из них от МЧС — 35) и 26 единиц техники (от МЧС — 8 единиц).

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на складе пиломатериалов, расположенном в Кежемском районе Красноярского края в 14 километрах от города Кодинск, пожарные ликвидировали открытое горение, ранее локализованное на площади две тысячи квадратных метров.

Читайте ранее в этом сюжете: На пожаре пиломатериалов в Красноярском крае ликвидировано открытое горение