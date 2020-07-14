Новосибирск, , 07:40 — REGNUM В Новосибирске при обрушении перекрытия в многоквартирном доме погиб человек. Об этом 14 июля сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть 14 июля в 09:16 по местному времени. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что в двухэтажном жилом доме на улице Владимирский спуск, 2 произошло обрушение перекрытий, под завалами может находиться человек.

«В ходе разбора завалов был обнаружен мужчина 1956 года рождения. Спасатели передали пострадавшего сотрудникам скорой медицинской помощи, которые констатировали смерть мужчины», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте продолжают работать спасатели. Для координации сил и средств различных спасательных подразделений на месте был создан оперативный штаб. Оперативная группа Главного управления МЧС России по Новосибирской области проводит оценку всех перекрытий в аварийном жилом доме, устанавливает причины обрушения.