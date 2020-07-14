Санта-Фе, США, 14 июля 2020, 07:26 — REGNUM В момент приземления на авиабазе Холломен в американском штате Нью-Мексико потерпел крушение истребитель ВВС США F-16 Viper, 13 июля передает телеканал Fox News.
Пилот успел катапультироваться, но получил незначительные травмы. В настоящее время ему оказывается медицинская помощь. Начато расследование причин инцидента.
Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля в американском штате Южная Каролина во время учебно-тренировочного полета упал истребитель ВВС США F-16CM.
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