Новый Орлеан, США, , 07:22 — REGNUM Десятилетний ребенок погиб в результате стрельбы, произошедшей в американском Новом Орлеане (штат Луизиана), передает телеканал WVUE-DT.

Сообщается, что стрельба произошла на улице Поже-стрит вечером 13 июля. В результате стрельбы погиб десятилетний мальчик, ранения получили еще два подростка. Пострадавших направили в больницу. Их состояние оценивается как стабильное.

В настоящее время полиция ведет розыск преступника. Мотивы стрелявшего и другие обстоятельства пока не известны.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля двое полицейских погибли в результате стрельбы в американском городе Мак-Аллен (штат Техас). Отмечалось, что сотрудники полиции приехали на вызов, где по ним открыл огонь злоумышленник.

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