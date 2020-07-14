Токио, , 07:08 — REGNUM Паводки, а также оползни на юго-западе Японии, стали причиной частичного или полного разрушения 14,8 тысячи домов, 14 июля передает телеканал NHK со ссылкой на власти страны.

Кроме того, стихийное бедствие унесло жизни 72 человек. Еще 13 жителей региона пропали без вести.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля два человека пропали без вести из-за схода оползня в японской префектуре Хиросима.

Читайте ранее в этом сюжете: Два человека пропали после схода оползня на западе Японии