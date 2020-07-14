Барнаул, , 07:05 — REGNUM Вот уже больше недели, как обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае стала стремительно ухудшаться. По данным оперативного штаба региона на 14 июля, общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 6294 человека, причём 238 из них добавились только за последние сутки.

Не обошлось без новых смертей: как и днём ранее, за сутки их вновь зарегистрировано четыре (одна — от COVID-19, три — от иных причин). Всего в крае скончались 130 человек (в том числе, в 54 случаях смерть наступила от COVID-19, в 73 случаях — по иным причинами. Ещё три случая находятся на экспертизе).

Из общего количества пациентов инфекционных отделений 1001 болен внебольничной пневмонией, 2075 — ОРВИ. Тяжелобольных пациентов 92, на аппарате ИВЛ — 27. Всего выздоровело — 4011 человек.

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