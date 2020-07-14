Киселёвск, Кемеровская область, , 07:03 — REGNUM В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли два человека. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, авария произошла поздно вечером 13 июля в городе Киселёвск.

По данным полиции, водитель «Волги» наехал на двух пешеходов, переходивших дорогу по переходу. В результате на месте происшествия скончались 58-летний мужчина и его 41-летняя спутница.

Водитель был задержан правоохранителями. Им оказался 29-летний мужчина, не имевший права управления автомобилем, ранее несколько раз привлекавшийся за нарушение правил дорожного движения. К тому же, в момент ДТП он был пьян.

«Кроме того, в сентябре и октябре 2019 года киселевчанин дважды привлекался к уголовной ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения. Судом ему было назначено лишение свободы на срок 1 год 6 месяцев условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев», — отметили в МВД.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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