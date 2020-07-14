Иркутск, , 06:53 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области остаётся напряжённой. Как сообщает сегодня, 14 июля, оперативный региональный штаб региона, общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 10 685 человек, причём 190 добавились только за последние сутки.

Растёт и количество смертельных случаев. Общее число погибших с коронавирусом составляет уже 149 человек. В том числе, четыре пациента скончались за последние сутки. В инфекционных отделениях стационаров лечится 1436 пациентов с SARS-CoV-2, из них 87 человек болеют тяжело.

Выздоровели 6166 человек.

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