Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 06:40 — REGNUM Глава Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник из-за протестов в городе не ушёл в согласованный ранее с губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом отпуск, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Александр Жорник, однопартиец Сергея Фургала (ЛДПР), выступил в соцсетях с обращением к жителя Комсомольска, в котором объяснил свою позицию.

«Я сегодня должен был улететь вместе со своей семьёй в отпуск, который согласовал неделю назад с Сергеем Ивановичем. Но теперь мой отпуск совпал с теми исключительными событиями, которые происходят в нашем крае, в нашем городе. Я несу ответственность не только за города, но и за каждого комсомольчанина. Поэтому в такой непростой обстановке принял решение отложить свой отпуск. По другому я не могу», — сказал мэр.

Он добавил, что в Хабаровске посадил в самолёт семью, которая улетела к его матери, а сам возвращается в Комсомольск.

Также Александр Жорник подчеркнул, что надеется на честное и справедливое расследование дела, сказав, что переживает за губернатора.

Он также призвал не поддаваться на провокации, не допускать столкновений с полицией.

«Большое спасибо, что вы едины, вас услышали. Все трудности и встряски мы переживём, надо только набраться терпения», — призвал Жорник.

Как сообщало ИА REGNUM, любое управление массами — это высочайшее искусство, но в России не выработаны меры противодействия массовым протестам, так прокомментировал ситуацию с акциями протеста в Хабаровском крае в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала генерал ФСБ в отставке Александр Михайлов. По его мнению, в тюрьму вместе с Фургалом должны сесть те, кто 15 лет не предпринимал меры по его наказанию.