Кодинск, Красноярский край, , 06:34 — REGNUM На складе пиломатериалов, расположенном в Кежемском районе Красноярского края в 14 километрах от города Кодинск, пожарные ликвидировали открытое горение, ранее локализованное на площади две тысячи квадратных метров. Об этом 14 июля сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Отмечается, что пострадавших при пожаре нет.

Напомним, информация о возгорании поступила в дежурную часть 13 июля в 22:04 по местному времени. В 05:09 14 июля пожар был локализован на площади 2000 кв. метров.

Как сообщало ИА REGNUM, после поступления сообщения о пожаре, к его тушению было первоначально привлечено 53 человека и 15 единиц техники. Позднее группировка по тушению была увеличена до 72 человек и 26 единиц техники.

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