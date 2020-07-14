Токио, , 06:16 — REGNUM Два человека пропали без вести после схода оползня в префектуре Хиросима на западе Японии, сообщает агентство Kyodo.

Сообщается, что спасатели ищут пропавшую пожилую женщину и ее сына. По предварительной версии, сход оползня был вызван продолжительными ливнями. Только за прошедшие сутки в Хиросиме выпало около 200 миллиметров осадков.

Как сообщало ИА REGNUM, не менее 72 человек стали жертвами стихийных бедствий, вызванных продолжительными сильными ливнями на юго-западе Японии. Наибольшее число погибших зафиксировано в префектуре Кумамото — 64 человека.

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