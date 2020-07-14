Якутск, , 04:59 — REGNUM В Якутии 13 июля во время грозы в Чурапчинском районе погиб молодой артист Государственного театра оперы и балета им. Суоруна Омоллоона Василий Кириллин.

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Молодого мужчину убила молния. Сотрудники театра оперы и балета рассказали, что довести до больницы Василия Кириллина не успели — он скончался по дороге.

Известно, что родные похоронят его на родине — в Таттинском районе республики, пишет SakhaLife.

Парень совсем скоро планировал жениться.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля во многих районах Якутии бушевала стихия — сильный ветер, грозы. Молнии сверкали непрерывно.

В селе Дикимдя Нюрбинского района из-за обрыва электропровода погибли 11 коров.