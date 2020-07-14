Барнаул, , 04:44 — REGNUM Поиски потерявшихся накануне, 13 июля, 63-летней женщины её четырёхлетнего внука венчались успехом. Подробности спасательной операции, развёрнутой в лесу в районе Белокуриха-2, сегодня сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю.

В Белокурихе успешно проведены масштабные поисковые работы МЧС

Бабушка и внук приехали на автомобиле и направились на прогулку в лесной массив, оставив на опушке автомобиль с ещё одной пассажиркой. Спустя некоторое время встревоженная женщина сообщила об их исчезновении спасателям.

«Местность в зоне поиска сложная, есть обрывы, овраги, труднопроходимые места, обойти и объехать пришлось немалую площадь. К счастью, благодаря оперативно принятым мерам, операция завершились успешно. Бабушка и внук были найдены поздно вечером в одной из лесных сторожек, где они, заблудившись, укрылись от дождя. Расстояние от автомобиля, который они покинули, составило примерно пять километров», — пояснил заместитель начальника шестого пожарно-спасательного отряда Сергей Недайвода.

По предварительным данным, медицинская помощь пожилой женщине и ребёнку не потребовалась. Помимо 12 человек пожарно-спасательного отряда к поискам были привлечены 20 сотрудников полиции и три специалиста-кинолога Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда имени В.В. Зюкова (Барнаул).

Как уже сообщало ИА REGNUM, в середине июня 2020 года халатное отношение к правилам безопасности родителей двухлетнего мальчика, отправившихся на озеро Кривое, что в двух километрах от села Усть-Порозиха, чуть не стало причиной беды. После поисков ребёнок был найден в километре от озера.

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