Сан-Диего, США, , 05:19 — REGNUM В результате пожара на борту десантного корабля ВМС США USS Bonhomme Richard (LHD6), произошедшего на базе ВМС США в Сан-Диего (штат Калифорния), пострадали 59 человек. Об этом Управление надводных сил Тихоокеанского флота США 13 июля сообщает на своей странице в Twitter.

По данным военно-морского ведомства, из 59 пострадавших 36 являются военнослужащими и 23 — гражданскими лицами. Часть из них получили тепловой удар и отравление продуктами горения. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь. В числе госпитализированных военных моряков нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, система пожаротушения на универсальном десантном корабле ВМС США USS Bonhomme Richard (LHD6), горящем в порту Сан-Диего с 12 июля, ранее была отключена и не работала в момент возгорания на судне. По словам контр-адмирала Филиппа Собека, отключение системы было связано с тем, что корабль находится в доках.

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