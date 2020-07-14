Владивосток, , 04:25 — REGNUM В Приморье ещё в одном районе ввели карантин из-за африканской чумы свиней (АЧС). На границе муниципалитета установлены пункты пропуска, частный сектор дезинфицируют, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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На этот раз очаг заболевания обнаружен в сёлах Степановка и Марьяновка Кировского района.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля карантин по африканской чуме свиней сняли в Дальнереченском районе. На данный момент карантинные меры действуют также в Яковлевском районах, Чугуевском муниципальном округе и Лесозаводске.