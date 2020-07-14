Хабаровск, , 03:35 — REGNUM Вечером 13 июля в Хабаровске состоялась очередная акция в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Это уже четвертый протестный шаг за последних три дня. Жители настойчиво требуют вернуть Фургала из-под следствия.

Митингующих на этот раз было значительно меньше — до ста человек. Люди пришли на площадь Ленина, и через некоторое время выдвинулись на центральные улицы города, но на этот раз шествие было не по проезжей части, а по тротуару. Полиция не вмешивалась, но была рядом и следила за порядком, пишут очевидцы и участники в соцсетях.

Разошлись по домам участники после 12 часов ночи.

Известно, что Хабаровск вновь поддержал Комсомольск-на-Амуре — здесь также прошла очередная акция.

Как сообщало ИА REGNUM, однопартийцы арестованного по подозрению в организации ОПГ и убийствах губернатора Хабаровского края Сергея Фургала назвали возможных кандидатов на его замену в случае его отставки — предлагаются на должность врио три члена ЛДПР. Это Андрей Андрейченко, Сергей Жигарев и Михаил Дегтярев.