Порт-Вила, , 02:45 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у берегов Вануату, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 73 километрах к северо-западу от города Порт-Вилья. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 10 километров. Информации о возможных разрушениях или пострадавших не поступало, угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля землетрясение магнитудой 5,5 произошло в индонезийском городе Банда-Ачех. Данных о пострадавших не сообщалось.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5