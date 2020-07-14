Южно-Сахалинск, , 02:39 — REGNUM В Сахалинской области за нападение на фельдшера скорой помощи мужчину приговорили к 300 часам исправительных работ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СК РФ.

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Следствием установлено, что в Долинске в декабре 2019 года бригада скорой помощи приехала на вызов. Хозяйке квартиры было плохо. Прибывшие медики обнаружили тело женщины и компанию молодых людей. Один из них начал ругаться с фельдшерами, предъявляя претензии что они долго ехали. Сотрудник скорой помощи пытался вызвать полицию. Подсудимый выхватил у него из рук телефон и им ударил его по голове. Фельдшер получил рвано-ушибленную рану головы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области пострадавший в дорожно происшествии мужчина избил бригаду скорой медицинской помощи, прибывшей, чтобы спасти ему жизнь.