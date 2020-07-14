Рабочий посёлок Чегдомын, Хабаровский край, , 02:29 — REGNUM В Хабаровском крае женщина, которая не уследила за собственным ребёнком, выпавшим из окна на третьем этаже, получила срок один год в колонии-поселении, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СК РФ.

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Выяснилось, что в Международный женский день, 8 марта 2020 года, женщина в алкогольном опьянении не уследила за своей 4-летней дочерью. Пока мать спала, девочка выпала из окна на третьем этаже общежития в посёлке Чегдомын. Ребёнок скончался от полученных травм.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинске при падении из окна девятого этажа разбился четырёхлетний мальчик.