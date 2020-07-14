Кодинск, Красноярский край, , 02:29 — REGNUM На складе пиломатериалов, расположенном в Кежемском районе Красноярского края в 14 километрах от города Кодинск, пожарные локализовали на площади две тысячи квадратных метров пожар, возникший 13 июля в 22:04 по местному времени. Об этом 14 июля сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

После поступления сообщения о пожаре, к его тушению было первоначально привлечено 53 человека и 15 единиц техники.

В 05:09 14 июля МЧС сообщило о локализации пожара на площади 2000 кв. метров. К этому моменту группировка по тушению была увеличена до 72 человек и 26 единиц техники.

О пострадавших или погибших в результате пожара не сообщается

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