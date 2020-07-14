Хабаровск, , 02:20 — REGNUM В Хабаровском крае в результате разгерметизации нефтепровода произошла утечка. Нефтепродукты попали в озеро Голое, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СК РФ.

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Разгерметизация произошла в Комсомольском районе. О точных объёмах нефтепродуктов попавших в озеро пока не известно. В труднодоступный район выехала следственно-оперативная группа.

Сообщается, что нефтепровод удалось перекрыть, утечка локализована.

Как сообщало ИА REGNUM, по подсчётам Росприроднадзора, ущерб от утечки нефтепродуктов на предприятии «Норникеля» окружающей среде составляет около 148 млрд рублей, кампания с такой цифрой не согласна.