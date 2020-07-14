Сан-Диего, США, , 00:49 — REGNUM Система пожаротушения на универсальном десантном корабле ВМС США USS Bonhomme Richard (LHD6), горящем в порту Сан-Диего, ранее была отключена и не работала в момент возгорания на судне, заявил контр-адмирал Филип Собек 13 июля в ходе пресс-конференции.

По его словам, отключение системы связано с тем, что корабль находится в доках. Собек отметил, сейчас все силы направлены на тушение пожара и выяснением причин инцидента будут заниматься после его ликвидации.

Как сообщало ИА REGNUM, десантный корабль USS Bonhomme Richard загорелся 12 июля. Для тушения огня привлечены вертолеты.

Читайте ранее в этом сюжете: В порту Сан-Диего почти сутки горит десантный корабль ВМС США