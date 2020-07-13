Москва, , 22:40 — REGNUM Телеведущая Ксения Собчак обратилась в Следственный комитет РФ с заявлением о нападении в Среднеуральском женском монастыре в Екатеринбурге. Об этом Собчак сообщила в своем Telegram-канале.

Ксения Собчак Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня я — Ксения Собчак и мой представитель Сергей Панченко, и Сергей Ерженков со своим представителем Сергеем Бадамшиным подали заявление … о совершении преступления по факту воспрепятствования законной, профессиональной деятельности журналиста … в Среднеуральском женском монастыре», — написала Собчак.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня телеведущая Ксения Собчак объявила в социальных сетях о том, что на её съёмочную группу напали при попытке снять видеоматериал из монастыря. В самом учреждении журналистам заявили, что никто никого не бил. Тем не менее журналистка собралась обращаться в суд.

В епархии, со своей стороны, призвали воздержаться от посещения обители в связи с сохраняющейся вокруг неё «нервозной обстановкой».

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