Запорожье, Украина, , 22:37 — REGNUM На Украине в городе Запорожье прошел сильнейший ливень, в результате которого часть города отказалась под водой. Об этом сегодня, 13 июля, сообщают местные СМИ.

Сообщается, что в городе полностью затоплены ряд улиц. Воды местами по колено, местам и глубже. Из-за потопа произошел ряд ДТП. Также пострадали маршрутки и легковые автомобили.

Под Вознесенским мостом в потоке воды застряла маршрутка, в которой оказались заблокированными пассажиры. Салон маршрутки затопило.