Москва, , 22:14 — REGNUM Актёр Михаил Ефремов после смертельной аварии в центре Москвы предлагал оформлявшему ДТП сотруднику ГИБДД деньги. Об этом свидетельствует видеозапись, опубликованная в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Так, на кадрах, которая, вероятно, сделана нательным видеорегистратором сотрудника ГИБДД, видно протокол об административном правонарушении в отношении актера, а также голос, похожий на голос Ефремова.

«Давайте я уйду сейчас, а потом заплачу все деньги», — сказал голос, похожий на голос Ефремова.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля в центре Москвы актёр Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения выехал на полосу встречного движения и врезался в отечественный автомобиль. Водитель машины позднее скончался в больнице от полученных травм. На сегодня расследование по уголовного делу о смертельной аварии в отношении Ефремова завершено и передано в прокуратуру.

Читайте также: Адвокат Ефремова обещает «сенсацию» в суде