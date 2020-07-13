Самара, , 21:58 — REGNUM Превышений предельно-допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в жилой зоне из-за пожара в производственном здании в Самаре не зафиксировано. Об этом 13 июля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, в Самаре из-за пожара было организовано исследование воздуха около домов, расположенных рядом с горящим производственным объектом.

Отмечается, что под факелом было зафиксировано превышение ПДК максимально-разовой по содержанию в воздухе пыли и сажи. В зоне жилых домов превышений ПДК загрязняющих веществ выявлено не было.

Несмотря на это, сотрудники МЧС рекомендуют жителям Самары закрыть окна и, если есть такая возможность, включить системы очистки воздуха, а форточки занавесить увлажненной тканью, которую необходимо менять. Кроме этого жителям не рекомендуется длительно находиться на улице.

Отмечается, что специалисты постоянно осуществляют замеры атмосферного воздуха в Самаре. Площадь пожара отдельными очагами составляет 7500 кв. метров. А площадь, которую прошел огонь составляет десять тысяч кв. метров. С огнем борются 200 пожарных на 70 единицах техники.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 13 июля в производственном здании по ул. Профильная, 6 начался пожар. Огнеборцы привлекаются по рангу — Пожар №3.

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