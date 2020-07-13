Вашингтон, , 21:53 — REGNUM В США сотрудниками ФБР арестован нигерийский блогер Рамон Аббас, известный 2,5 млн подписчиков в Instagram, сообщает 13 июля Forbes.

По мнению следователей ФБР, люксовые автомобили, частные самолеты и прочие символы «шикарной жизни», которые Аббас постоянно демонстрировал в социальных сетях, были приобретены за счёт хакерских атак на различные компании. В частности, сейчас его подозревают в попытке украсть $124 млн у футбольного клуба английской Премьер-лиги.

При этом адвокат Аббаса утверждает, что его клиент — «предприниматель», заработавший деньги на недвижимости и рекламе различных брендов.

Аббас был арестован 3 июля в Дубае и доставлен в США, где ему предъявили обвинение в фишинговых атаках на коммерческие структуры.

По версии ФБР, подельники Аббаса получили доступ к корпоративной почте юридической компании из Нью-Йорка и рассылали с её адреса мошеннические запросы на неавторизованные переводы денег.

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