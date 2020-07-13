Ижевск, , 21:42 — REGNUM На Ижевском пруду был обнаружен плавучий остров. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Удмуртии на своей странице в одной из социальных сетей.

Ижевский пруд (сс) Vyacheslav Bukharov

Остров заметили жители города в минувшие выходные. Площадь дрейфующего острова составила шесть на 12 метров.

Спасатели отбуксировали остров к парку Кирова, во время перемещения он стал разваливаться на части. Было принято решение о разделении плавучей площадки катерами. Сейчас прорабатываются варианты дальнейших действий.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая 2017 года в акватории пруда так же был замечен дрейфующий остров. Однако он был значительно большей площади — 10 на 50 метров. Изначально планировалось его разделить, однако позднее было решено закрепить остров путем вбивания свай в донные отложения до весны, а в дальнейшем — утилизировать.