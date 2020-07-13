Познань, Польша, 13 июля 2020, 21:10 — REGNUM Житель Польши Камил Станек, спрятавший в лесу свою пуму Нубию, в итоге подчинился требованиям властей и передал животное в зоопарк города Познань, пишет 13 июля The New York Times.

Пума
Пума

Напомним, 11 июля стало известно, что власти Польши разыскивают мужчину, который, не желая расстаться со своим домашним питомцем, скрылся с пумой в лесу.

Животное прожило у хозяина шесть лет, но, поскольку большая кошка представляет опасность для окружающих, от владельца потребовали сдать её. Власти заинтересовались Нубией после того, как Станек выложил в интернет две сотни роликов с ней.

Комментируя это происшествие, глава зоопарка в Познани Ева Зграбчинска отметила, что пума — это «не игрушка», а животное, представляющее «реальную угрозу здоровью и жизни людей».

Выпустить её в лес, как и содержать дома нельзя. А в зоопарке у животного есть возможность «хотя бы частично вернуть себе биологическую идентичность сильного хищника».