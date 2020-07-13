Познань, Польша, , 21:10 — REGNUM Житель Польши Камил Станек, спрятавший в лесу свою пуму Нубию, в итоге подчинился требованиям властей и передал животное в зоопарк города Познань, пишет 13 июля The New York Times.

Пума

Напомним, 11 июля стало известно, что власти Польши разыскивают мужчину, который, не желая расстаться со своим домашним питомцем, скрылся с пумой в лесу.

Животное прожило у хозяина шесть лет, но, поскольку большая кошка представляет опасность для окружающих, от владельца потребовали сдать её. Власти заинтересовались Нубией после того, как Станек выложил в интернет две сотни роликов с ней.

Комментируя это происшествие, глава зоопарка в Познани Ева Зграбчинска отметила, что пума — это «не игрушка», а животное, представляющее «реальную угрозу здоровью и жизни людей».

Выпустить её в лес, как и содержать дома нельзя. А в зоопарке у животного есть возможность «хотя бы частично вернуть себе биологическую идентичность сильного хищника».