Рига, , 19:53 — REGNUM Летевший из столицы Латвии Риги в Амстердам (Нидерланды) самолет авиакомпании airBaltic совершил экстренную посадку в рижском аэропорту. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«После взлета самолет столкнулся с птицей. Согласно стандартным процедурам, Airbus A200−300 вернули обратно в аэропорт», — говорится в сообщении.

После приземления воздушное судно прошло техническую проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля с США в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди аварийно сел летевший в Нью-Йорк самолет авиакомпании Delta Airlines. Воздушное судно приземлилось благополучно и без происшествий.

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