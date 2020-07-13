Йошкар-Ола, , 19:18 — REGNUM В Марий Эл обнаружено тело восьмилетней девочки, которая утонула 6 июля текущего года. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

По данным ведомства, тело найдено в 500 метрах от того места, где ребёнок утонул. На месте происшествия сейчас работает оперативная группа, проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ребенок утонул 6 июля во время купания на реке Илеть в Звениговском районе. Была девочка одна или вместе со взрослыми — не уточнялось. По данному факту проводится доследственная проверка.

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