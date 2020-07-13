Саранск, , 19:10 — REGNUM Житель Саранска признан виновным по ст.138.1 УК РФ («Незаконные производство и сбыт специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Мордовии.

Судом и следствием установлено, что в 2016 году в Саранске по договоренности с коммерческой организацией мужчина осуществлял монтаж системы видеонаблюдения в помещениях, которые компания арендует.

Не имея специальной лицензии, он самостоятельно изготовил технические средства, которые предназначены для негласного наблюдения и документирования. Он приобрел колонки и видеокамеры в открытой продаже.

«Затем он встроил видеокамеры в корпуса акустических колонок и скрыл их перфорированными сетками. После чего они были установлены в развлекательном заведении и подключены к системе видеонаблюдения», — подчеркнули в ведомстве.

Осужденный полностью признал свою вину. Судом ему назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году в Марий Эл расследовалось уголовное дело против местной жительницы, которая подозревалась в незаконной реализации видеокамеры для скрытого наблюдения, встроенной в будильник.

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