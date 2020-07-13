Тирасполь, , 19:09 — REGNUM Один из монахов Свято-Вознесенского Ново-Нямецкого монастыря в селе Кицканы под Тирасполем сбежал в Молдавию после выявления у него коронавируса, сообщает 13 июля оперштаб Приднестровской Молдавской республики.

Граница ПМР Mgb.gospmr.org

О его побеге и диагнозе уже сообщено властям Кишинева.

«Один монах, у которого диагностирован COVID-19, нарушив карантинные требования, покинул монастырь и незаконно пересек границу в молдавском направлении», — указано в сообщении оперштаба.

Ранее в этом монастыре было выявлено 17 случаев заражения коронавирусом, один из зараженных впоследствии скончался в Слободзейском инфекционном госпитале.

По данным оперштаба Приднестровской Молдавской республики, всего с начала пандемии коронавирус был выявлен у 1302 приднестровцев, 50 пациентов скончались от COVID-19, 1119 человек признаны выздоровевшими.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВОЗ, на сегодняшний день в мире установлено более 12,5 млн случаев заражения коронавирусом, число жертв пандемии превысило в мире 561 тыс. человек.

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