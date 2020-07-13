Бишкек, , 18:43 — REGNUM В последнее время участились случаи, когда мошенники обещают гражданам Киргизии, застрявшим в России из-за пандемии коронавируса, помощь в возвращении на родину. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел республики.

Сотрудникам российских правоохранительных органов, расследующим факты мошенничества, удалось задержать уроженца Ошской области, который пообещал бывшим соотечественникам включить их в списки вылетающих чартерными авиарейсами в Киргизию, получив с каждого из них «вознаграждение» в размере 10 000 рублей.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» Уголовного кодекса Российской Федерации. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

ИА REGNUM напоминает, что по данным МИД Киргизии, за недавнее время 7 812 киргизстанцев из 57 стран мира обратились в посольства и консульства республики с просьбой помочь им вернуться на родину.